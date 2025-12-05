Едмонтон закинув 9 шайб Сіетлу, Торонто розгромив Кароліну
Нешвілл в овертаймі дотиснув Флориду
близько 3 годин тому
Едмонтон – Сіетл / Фото - Yahoo
Тампа поступилася Піттсбургу (3:4) у регулярному чемпіонаті НХЛ, Колорадо програв Айлендерс (3:6), Торонто був сильнішим за Кароліну (5:1), Едмонтон розгромив Сіетл (9:4).
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Бостон – Сент-Луїс 5:2 (2:0, 3:1, 0:1)
Кароліна – Торонто 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Оттава – Рейнджерс 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Тампа-Бей – Піттсбург 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)
Флорида – Нешвілл 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Айлендерс – Колорадо 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)
Коламбус – Детройт 6:5 (1:0, 3:3, 1:2, 0:0, за булітами – 1:0)
Калгарі – Міннесота 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Едмонтон – Сіетл 9:4 (3:2, 3:1, 3:1)
Лос-Анджелес – Чикаго 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)