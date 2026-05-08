Еліта, зустрічай! Шалене відео з роздягальні збірної України
Синьо-жовті не стримували емоції
близько 2 годин тому
Фото: ФХУ
Збірна України з хокею вийшла в елітний дивізіон чемпіонату світу! Ця історична подія викликала нестримну реакцію у роздягальні синьо-жовтих, адже українці не виступали на такому високому рівні з 2007 року.
На опублікованому відео зафіксовано момент шалених емоцій українських хокеїстів.
Відео Суспільне Спорт
Нагадаємо, що підопічні Дмитра Христича перемогли Японію (3:1) у заключному турі Дивізіону 1А.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
Поділитись