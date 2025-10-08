Київ Кепіталз розгромив Пантер, закинувши вісім шайб у матчі Балтійської ліги
Українська команда після перемоги очолила турнірну таблицю
10 хвилин тому
Фото: Kyiv Capitals HC
Київ Кепіталз здобув чергову впевнену перемогу у Балтійській хокейній лізі, розгромивши ХК Пантер.
Балтійська ліга. Регулярний чемпіонат
Пантер – Київ Кепіталз 3:8 (1:2, 1:4, 1:2)
0:1 — Нікіта Федоровіц, 01:34
1:1 — Андрій Кривоножкін, 06:09
2:1 — Денис Гончаренко, 18:04
3:1 — Лауріс Байарунс, 20:18
3:2 — Максим Ловков, 23:19
4:2 — Александер Новіковс, 25:04
5:2 — Лауріс Байарунс, 30:18
6:2 — Крістіанс Зелтс, 31:50
6:3 — Вадим Васьонкін, 45:43
7:3 — Крістіанс Зелтс, 48:00
8:3 — Едуардс Гуго Янсонс, 56:00
Завдяки цьому результату команда з Києва очолила турнірну таблицю чемпіонату, маючи у своєму активі 15 очок.
