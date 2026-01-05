Володимир Кириченко

Молодіжний чемпіонат світу 2026 стане першим за 10 років турніром, у фінальному матчі якої не зіграє ні збірна США, ні національна команда Канади.

У 2016 році у вирішальній грі перемогу здобула Фінляндія, яка обіграла росію в овертаймі 4:3.

На МЧС-2026 збірна США вилетіла на стадії чвертьфіналу, зазнавши поразки від Фінляндії в овертаймі 3:4. Канада не змогла вийти у фінал, оступившись у грі з Чехією у півфіналі (4:6).

У фіналі із Чехією зіграє збірна Швеції. Матч пройде 6 січня, його початок заплановано на 3:30 за київським часом. За бронзу зіграють Канада та Фінляндія, їхня гра пройде 5 січня і почнеться о 23:30 за київським часом.