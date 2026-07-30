IIHF не допустила білорусь до ЧС-2027 з хокею
Чоловіча світова першість-2027 відбудеться 14-30 травня в Німеччині
28 хвилин томуПідписатися в
Міжнародна федерація хокею (IIHF) не допустила збірні білорусі до участі в турнірах сезону-2026/27.
Рішення стосується чоловічого чемпіонату світу-2027, а також молодіжної світової першості.
Офіційна заява IIHF:
Рада IIHF повторно розглянула запит білоруської асоціації хокею щодо допуску білоруської збірної до участі в таких чемпіонатах світу IIHF: чемпіонат світу з хокею серед чоловіків-2027, чемпіонат світу з хокею серед жінок-2027 (дивізіон IV), молодіжний чемпіонат світу з хокею-2027, чемпіонат світу з хокею-2027 серед чоловіків до 18 років, чемпіонат світу з хокею серед жінок-2027 до 18 років (дивізіон III).
На нещодавньому засіданні Рада окремо розглянула й обговорила оцінку кожного чемпіонату IIHF, врахувавши питання безпеки, захищеності та операційної доцільності у зв’язку з участю білоруської асоціації хокею.
За підсумками цього розгляду Рада вирішила, що білорусі не буде дозволено брати участь у таких чемпіонатах IIHF сезону-2026/2027 через триваючі занепокоєння щодо безпеки та захищеності: чемпіонат світу з хокею серед чоловіків-2027, молодіжний чемпіонат світу з хокею-2027.
Раніше аналогічне рішення IIHF ухвалила щодо збірних росії, які також пропустять ЧС-2027.