Міжнародна федерація хокею (IIHF) не допустила збірні білорусі до участі в турнірах сезону-2026/27.

Рішення стосується чоловічого чемпіонату світу-2027, а також молодіжної світової першості.

Офіційна заява IIHF:

Рада IIHF повторно розглянула запит білоруської асоціації хокею щодо допуску білоруської збірної до участі в таких чемпіонатах світу IIHF: чемпіонат світу з хокею серед чоловіків-2027, чемпіонат світу з хокею серед жінок-2027 (дивізіон IV), молодіжний чемпіонат світу з хокею-2027, чемпіонат світу з хокею-2027 серед чоловіків до 18 років, чемпіонат світу з хокею серед жінок-2027 до 18 років (дивізіон III).

На нещодавньому засіданні Рада окремо розглянула й обговорила оцінку кожного чемпіонату IIHF, врахувавши питання безпеки, захищеності та операційної доцільності у зв’язку з участю білоруської асоціації хокею.

За підсумками цього розгляду Рада вирішила, що білорусі не буде дозволено брати участь у таких чемпіонатах IIHF сезону-2026/2027 через триваючі занепокоєння щодо безпеки та захищеності: чемпіонат світу з хокею серед чоловіків-2027, молодіжний чемпіонат світу з хокею-2027.