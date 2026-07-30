Міжнародна федерація хокею (IIHF) не допустила російські збірні до турнірів сезону-2026/27.

Рішення стосується чоловічого чемпіонату світу-2027, а також молодіжних і юніорських першостей (U-18 та U-20). Водночас у IIHF зазначили, що питання щодо участі жіночої національної збірної росії у світовій першості розглядатиметься окремо.

Офіційна заява IIHF:

IIHF повторно розглянула запит Федерації хокею росії щодо допуску російської збірної до участі в таких чемпіонатах: чемпіонат світу з хокею серед чоловіків-2027, чемпіонат світу з хокею серед жінок-2027, молодіжний чемпіонат світу з хокею-2027, чемпіонат світу з хокею серед чоловіків до 18 років, чемпіонат світу з хокею серед жінок до 18 років.

На нещодавньому засіданні Рада окремо розглянула й обговорила оцінку кожного чемпіонату IIHF, врахувавши питання безпеки, захищеності, операційної доцільності та спортивної доброчесності у зв’язку із запитом Федерації хокею росії на участь.

За підсумками цього розгляду Рада вирішила, що росії не буде дозволено брати участь у таких чемпіонатах IIHF сезону-2026/27 через триваючі занепокоєння щодо безпеки, захищеності та спортивної доброчесності: чемпіонат світу з хокею серед чоловіків-2027, молодіжний чемпіонат світу з хокею-2027, чемпіонат світу з хокею-2027 серед жінок до 18 років, чемпіонат світу з хокею серед чоловіків-2027 до 18 років.

Відповідно до встановленого підходу щодо окремого розгляду кожного турніру, питання допуску росії до участі в чемпіонаті світу з хокею серед жінок 2027 року Рада IIHF розгляне окремо в листопаді 2026 року, з урахуванням обставин та оцінки ризиків, актуальних на той момент.