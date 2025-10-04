Тардіф – про запуск European Nations Cup: «Це величезний крок для європейського хокею»
Дебютний сезон відбудеться у листопаді
близько 2 годин тому
Міжнародна федерація хокею (IIHF) оголосила про запуск Європейського кубка націй – нового формату змагань, який має зробити міжнародні паузи більш змістовними та конкурентними для національних збірних. Повідомляє IIHF.
Це величезний крок для європейського хокею. Роками наші національні асоціації просили створити структуру, яка надала б міжнародним вікнам постійності й сенсу.
Кубок націй – це продукт із великим потенціалом як у спортивному, так і в комерційному плані.
Дебютний сезон відбудеться під час традиційних перерв у листопаді, грудні та лютому. У турнірі візьмуть участь 18 команд, серед них і збірна України.
Стали відомі суперники та календар матчів Кременчука у другому раунді Континентального кубка.
Поділитись