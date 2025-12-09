Калгарі закинув 7 шайб у ворота Баффало, Детройт всуху розгромив Ванкувер
Торонто засмутив Тампу
24 хвилини тому
Торонто – Тампа-Бей / Фото - Yahoo
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися чергові матчі.
Тампа-Бей програла Торонто (0:2), Калгарі був сильнішим за Баффало (7:4), Юта поступилася Лос-Анджелесу (2:4), Міннесота обіграла Сіетл (4:2).
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Торонто – Тампа-Бей 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Калгарі – Баффало 7:4 (2:0, 3:3, 2:1)
Юта – Лос-Анджелес 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
Сіетл – Міннесота 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Ванкувер – Детройт 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)