Денис Сєдашов

Головний тренер національної збірної України з хокею Дмитро Христич підбив підсумки другого етапу Європейського кубка націй, оцінивши як сам турнір, так і підготовку команди.

Про Європейський кубок націй

— Як турнір він не виглядав, бо ми провели три гри з однією національною збірною — Румунії. Проте це були непогані збори: ми подивилися гравців, яких ще не бачили. Відзначу, що багато хокеїстів були з чемпіонату України.

Про дебютантів у складі збірної України

— Ми за ними спостерігали, але остаточні висновки зробимо пізніше.

Про підготовку національної команди

— У нас було небагато часу: один повний тренувальний день, інший — із двома тренуваннями, ще один — з одним, а окремий день був присвячений приїзду. Усе, що планували, ми виконали. Єдине, що ускладнювало — дорога з готелю до арени. Ми їхали через усе місто, було багато заторів, і на це йшло близько півтори години.

Про наступний збір у лютому та турнір

— Поки що важко щось сказати, адже все залежить від багатьох обставин: хто буде вільний і хто зможе приїхати. Це буде велика пауза, якраз триватимуть Олімпійські ігри. Я впевнений, що тоді в матчах буде більше напруги.

