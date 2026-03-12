Кременчук не залишив шансів Одещині у другому матчі плей-оф
Дубля у матчі оформив Геворкян
41 хвилину тому
У другому матчі серії плей-оф Кременчук здобув перемогу над Одещиною.
Перший період завершився без закинутих шайб.
У другому ігровому відрізку господарі відзначилися тричі. Рахунок відкрив Попережай. Згодом Геворкян оформив дубль, двічі реалізувавши чисельну перевагу своєї команди.
У третьому періоді Кременчук закинув ще дві шайби. На 54-й хвилині відзначився Лялька, а остаточний рахунок на останній секунді зустрічі встановив Матусевич.
Чемпіонат України з хокею
Півфінал. Другий матч
Кременчук — Одещина — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
Шайби: 1:0 — Попережай (20:52), 2:0 — Геворкян (26:33, біл.), 3:0 — Геворкян (30:20, біл.), 4:0 — Лялька (53:38), 5:0 — Матусевич (59:59).
Рахунок у серії: 2:0
