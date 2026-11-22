Кременчук обіграв Одещину та повернувся на друге місце в турнірній таблиці
Дубль у складі переможців оформив Геворкян
Хокейний клуб Кременчук здобув домашню перемогу над Одещиною.
Господарі майданчика захопили ініціативу вже у першому періоді, забезпечивши собі комфортну перевагу у дві шайби завдяки влучним кидкам Круглякова та Геворкяна. На початку другої двадцятихвилинки Абаджян реалізував більшість і довів рахунок до розгромного — 3:0.
Втім, Одещина зуміла повернутися у гру та відновити інтригу. Ще до другої перерви гості двічі реалізували чисельну перевагу зусиллями Абдуллаєва та Мосюка — 3:2.
У заключному періоді Кременчук закинув ще дві шайби — дубль оформив Геворкян, а крапку у матчі встановив Крівошапкін.
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Регулярний чемпіонат України
Кременчук — Одещина 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Шайби: 1:0 - Кругляков (Абаджян, Материкін), 07:48, 2:0 - Геворкян (Мироненко, Кругляков), 17:38, 3:0 - Абаджян (Попережай, Панков, більш.), 24:13, 3:1 - Абдуллаєв (Щербак, Кобильник, більш.), 27:31, 3:2 - Мосюк (Щербак, Дворник, більш.), 32:25, 4:2 - Геворкян (Абаджян, Панков), 43:01, 5:2 - Крівошапкін (Геворкян), 55:17
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