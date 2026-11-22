Денис Сєдашов

Хокейний клуб Кременчук здобув домашню перемогу над Одещиною.

Господарі майданчика захопили ініціативу вже у першому періоді, забезпечивши собі комфортну перевагу у дві шайби завдяки влучним кидкам Круглякова та Геворкяна. На початку другої двадцятихвилинки Абаджян реалізував більшість і довів рахунок до розгромного — 3:0.

Втім, Одещина зуміла повернутися у гру та відновити інтригу. Ще до другої перерви гості двічі реалізували чисельну перевагу зусиллями Абдуллаєва та Мосюка — 3:2.

У заключному періоді Кременчук закинув ще дві шайби — дубль оформив Геворкян, а крапку у матчі встановив Крівошапкін.