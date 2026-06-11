Кременчук припинив співпрацю з Андрієм Срюбком
Фахівець завершив роботу з командою після двох сезонів
близько 1 години томуПідписатися в
Фото: ХК Кременчук
Хокейний клуб Кременчук оголосив про припинення співпраці з головним тренером Андрієм Срюбком. Фахівець очолював команду протягом двох останніх сезонів.
Під керівництвом Срюбка кременчужани виграли чемпіонат України у сезоні 2024/2025, здобули Кубок України у 2025 році, а також стали срібними призерами чемпіонату України у сезоні 2025/2026.
Керівництво клубу подякувало тренеру за роботу та досягнуті результати.
Збірна України з хокею піднялася на три позиції у рейтингу IIHF та увійшла до топ-20.