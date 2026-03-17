Денис Сєдашов

Кременчук став другим фіналістом плей-оф, здолавши Одещину у четвертому поєдинку півфінальної серії.

Кременчук захопив ініціативу вже на другій хвилині завдяки влучному кидку Абаджяна. Попри опір господарів, містяни збільшували відрив. Вагомий внесок у перемогу зробили Андрущенко та Крівошапкін, кожен з яких відзначився дублем. Також свою шайбу до активу записав Брага.

У складі Одещини хет-трик оформив Абдуллаєв. Ще один гол за одеситів закинув Кобильник.

Чемпіонат України. Серія плей-оф

Одещина — Кременчук 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)

Шайби: 0:1 - Абаджян (Брага, Попережай), 01:19, 1:1 - Кобильник (Кругляков, Скрипник), 07:21, 1:2 - Андрущенко (Панков), 16:58, 1:3 - Крівошапкін (Лялька), 20:13, 2:3 - Абдуллаєв (Стецюра, Кобіков), 26:03, 2:4 - Абаджян, 37:28, 2:5 - Брага (Кривенко), 41:17, 3:5 - Абдуллаєв (Кобіков, Даниленко), 42:26, 3:6 - Андрющенко (Кривенко, Брага, більш.), 46:55, 3:7 - Крівошапкін (Андрущенко, Лялька), 49:49, 4:7 - Абдуллаєв (Даниленко), 58:56

Серія: 0:4

У фінальній серії Кременчук зустрінеться з київським Соколом.

Сокіл розгромив Шторм і став першим фіналістом плей-оф чемпіонату України.