Денис Сєдашов

Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) оприлюднила оновлений світовий рейтинг національних збірних за підсумками чемпіонату світу 2026 року. Національна команда України під керівництвом Дмитра Христича продемонструвала прогрес, піднявшись одразу на три сходинки.

Завдяки завоюванню срібних нагород на ЧС-2026 у Дивізіоні ІА та історичному виходу до елітного дивізіону світового хокею — вперше з 2007 року — синьо-жовті тепер посідають 19-те місце у табелі про ранги.

Новим лідером світового рейтингу стала збірна Швейцарії, яка піднялася на два рядки вгору. До першої трійки найкращих команд планети також увійшли збірні Канади та США.

Оновлений світовий рейтинг IIHF. Чоловічі збірні

1. Швейцарія (+2 позиції) — 5335 очок

2. Канада — 5305

3. США (-2) — 5305

4. Фінляндія (+2) — 5240

5. Швеція (-1) — 5100

6. Чехія (-1) — 5090

7. Німеччина — 4910

8. Словаччина — 4900

9. Латвія (+1) — 4845

10. Данія (-1) — 4760

…

19. Україна (+3) — 3995

Збірна України з хокею дізналася суперників на ЧС-2027 в елітному дивізіоні.