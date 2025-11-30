Кременчук розгромив Шторм у чемпіонаті України, закинувши дев’ять шайб
Команда з Одеси виграла лише перший період
близько 15 годин тому
Кременчук розгромив Шторм у матчі регулярного чемпіонату України з хокею, закинувши у ворота суперника дев’ять шайб.
Перший період залишився за командою з Одеси, а вже з другої 20-хвилинки кременчужани повністю перехопили ініціативу на льоду та довели матч до разгромної звитяги.
Хет-триком у зустрічі відзначився Попережай, а дубль оформив Матусевич.
Регулярний чемпіонат України з хокею
Шторм — Кременчук 2:9 (2:1, 0:3, 0:5)
Шайби: 1:0 - Щербак (Ревука, Куцевич), 10:04, 1:1 - Кривенко (Середницький, Андрющенко), 16:43, 2:1 - Пойманов (Ревука, Крикля, більш.), 19:07, 2:2 - Попережай (Середницький, Матусевич, більш.), 22:37, 2:3 - Попережай (Абаджян, Брага), 37:12, 2:4 - Матусевич (Крівошапкін, Середницький), 37:37, 2:5 - Безуглий (Лялька), 43:29, 2:6 - Попережай (Брага, Материкін), 44:00, 2:7 - Матусевич (Лялька, Андрющенко), 46:01, 2:8 - Крівошапкін (Геворкян, Середницький), 49:32, 2:9 - Андрющенко (Лялька, Матусевич), 52:54
Кременчук обіграв Крижинку у чемпіонаті України.
Поділитись