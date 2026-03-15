Кременчук за крок від фіналу після третьої поспіль перемоги над Одещиною
Рахунок у протистоянні до чотирьох перемог став 3:0 на користь містян
близько 1 години тому
Хокейний клуб Кременчук наблизився до виходу у фінал плей-оф, втретє поспіль обігравши Одещину.
Рахунок у першій двадцятихвилинці відкрив Геворкян після передачі капітана Віталія Ляльки. У другому періоді Брага подвоїв перевагу, реалізувавши чисельну більшість. Остаточну крапку під завісу зустрічі поставив досвідчений Андрущенко, відправивши шайбу у порожні ворота.
Тепер рахунок у серії до чотирьох перемог став 3:0 на користь Кременчука.
Чемпіонат України. Серія плей-оф
Одещина — Кременчук 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Шайби: 0:1 - Геворкян (Лялька, Середницький), 16:03, 0:2 - Брага (Лялька, Абаджян, більш.), 28:09, 0:3 - Андрущенко (порожні ворота), 59:57
Серія: 0:3
