Денис Сєдашов

Київський Сокіл здобув третю поспіль перемогу над одеським Штормом у серії плей-оф чемпіонату України з хокею.

Початок зустрічі був за Штормом — вже до 6-ї хвилини одесити вели 2:0 завдяки шайбам Ревуки та Капітана. Проте Сокіл відповів ще в першому періоді, закинувши у відповідь три шайби — дублем відзначився Бородай і Крикля.

У другому та третьому періодах перевага Сокола стала тотальною. Кияни закидували шайби на будь-який смак. Фінальна сирена зафіксувала розгром 11:4.

Чемпіонат України. Плей-офф. З-й матч

Шторм — Сокіл 4:11 (2:3, 1:4, 1:4)

Шайби: 1:0 - Ревука (Гончаренко), 02:25, 2:0 - Капітан (Цюра, Стоцький), 05:49, 2:1 - Бородай (Захаров, Тимченко), 10:38, 2:2 - Крикля (Янішевський), 16:25, 2:3 - Бородай (Савчук, Захаров), 17:39, 2:4 - Тимченко (Бородай, Захаров), 23:02, 2:5 - Ратушний (Олійник), 23:15, 3:5 - Пойманов (Ружицький), 30:56, 3:6 - Тіщенко (Крикля, Скороход), 38:06, 3:7 - Чердак, 43:40, 4:8 - Римар (Цюра, менш.), 50:15, 4:9 - Скороход (Ратушний, Крикля, більш.), 51:11, 4:10 - Захаров (Бородай, Ратушний), 53:58, 4:11 - М. Жеребко (Тіщенко, Ратушний), 57:01

Серія: 0-3

Четверту гру команди проведуть 16 березня.

