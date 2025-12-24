Кременчук здобув переконливу перемогу над Соколом у Різдвяному матчі
Дубль у матчі оформив Віталій Лялька
13 хвилин тому
У Різдвяному матчі чемпіонату України Кременчук здобув впевнену перемогу над Соколом.
Кияни відкрили рахунок вже на другій хвилині першого періоду — відзначився Мазур.
У другому ігровому відрізку Андрющенко зрівняв рахунок, а за півтори хвилини Лялька вивів Кременчук уперед.
У заключному періоді хокеїсти Кременчука довели справу до переконливої перемоги: Лялька оформив дубль, а Попережай закинув четверту шайбу, встановивши остаточний рахунок 4:1.
Регулярний чемпіонат України
Кременчук — Сокіл 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Шайби: 0:1 - Мазур (Тимченко, Чердак, більш.), 02:48, 1:1 - Лялька (Матусевич, Крівошапкін, більш.), 27:09, 2:1 - Андрющенко (Абаджян, Кривенко, більш.), 28:40, 3:1 - Лялька, 58:40, 4:1 - Попережай (Геворкян), 58:58
