Денис Сєдашов

Молодіжна збірна України з хокею розпочне підготовку до чемпіонату світу в дивізіоні 1А з навчально-тренувального збору, який стартує 3 листопада в Тихах (Польща).

На ньому синьо-жовті проведуть два контрольні матчі проти команди Польщі.

До тренувального табору тренерський штаб запросив 23 гравців — 3 воротарі, 8 захисників та 12 нападників.

Воротарі:

Назар Бойко (Київ Кепіталз, Латвія)

Ілля Бобров (Fehérvár Hockey Academy 19, Угорщина)

Федір Колповський (Кременчук, Україна)

Резерв:

Михайло Набойченко (Stavanger Oilers U20, Норвегія)

Оборонці:

Микита Бондарєв (Dynamo Pardubice U20, Чехія)

Микита Боднар, Семен Стасюк (Poruba U20, Чехія)

Гліб Петров (Plzeň U20, Чехія)

Олександр Влащинський, Артур Кірєєв (двоє – Stavanger Oilers U20, Норвегія)

Михайло Коробкін (Jungadler Mannheim U20, Німеччина)

Ярослав Панасенко (Kometa Brno U20, Чехія)

Резерв :

Єгор Остапенко (Atlantic Coast Academy 16U AAA National, США), Тимур Лапко (Крижинка-Кепіталз, Україна), Богдан Трущенко (Шторм, Україна), Тимофій Материкін (Кременчук, Україна)

Нападники:

Олексій Євтєхов (Dynamo Pardubice В, Чехія)

Микита Яловий (Slavia Praha U20, Чехія)

Даниїл Шульга (Genève Future Hockey U21, Швейцарія)

Артем Шарець (Avesta BK U20, Швеція)

Родіон Койда, Іван Сафронов (Poruba U20, Чехія)

Вʼячеслав Андрущенко (Кременчук, Україна)

Андрій Виставкін (Mountfield U20, Чехія)

Арсеній Воротеляк (Jungadler Mannheim U20, Німеччина)

Мирослав Спаскін (Litvínov U20, Чехія)

Даніїл Кураєв, Матвій Шевцов (Stavanger Oilers U20, Норвегія)

Резерв

Андрій Смірних (Flemingsbergs Ik U18, Швеція), Даніїл Скороход, Дмитро Мосюк, Ілля Щербак (всі – Шторм, Україна), Архип Небоян (Кременчук, Україна)

Тренерський штаб збірної України оголосив склад на Європейський Кубок націй.