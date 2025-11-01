Крижинка-Кепіталз призупиняє участь у регулярному чемпіонаті України
Таке рішення прийнято через призначення на матч арбітра, якого вважають фігурантом корупційних справ
Хокейний клуб Крижинка-Кепіталз оголосив про призупинення участі у чемпіонаті України. Причиною такого рішення стало невиконання Федерацією хокею України умов договору про участь у змаганнях.
Керівництво команди вважає неприпустимою участь у матчах за присутності осіб, засуджених за злочини або причетних до корупційних дій. Зокрема, йдеться про арбітра Андрія Кічу, якого призначили на поєдинки чемпіонату.
У зв’язку з цим матч Крижинки-Кепіталз — Шторм, запланований на 1 листопада, не відбудеться.
