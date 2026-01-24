Чинний чемпіон України Кременчук сенсаційно поступився Одещині
У матчі було закинуто 14 шайб
18 хвилин тому
Чинний чемпіон України з хокею Кременчук зазнав сенсаційної поразки у матчі регулярної національної першості, поступившись Одещина.
Зустріч завершилася результативною перемогою одеського клубу з рахунком 9:5.
Хет-трик у складі переможців оформив Абдуллаєв.
Регулярний чемпіонат України
Одещина — Кременчук 9:5 (3:2, 3:1, 3:2)
Шайби: 0:1 - Крівошапкін (Середницький, Матусевич), 0:34, 0:2 - Геворкян (Середницький, Крівошапкін, більш.), 08:08, 1:2 - Абдуллаєв (Дворник, Мурин, більш.), 16:43, 2:2 - Абдуллаєв (Росляков, Дворник), 17:57, 3:2 - Сенік (Даниленко, Кльонов), 19:25, 4:2 - Дворник (Бабинець, Росляков, більш.), 23:06, 4:3 - Брага (Середницький, Крівошапкін, більш.), 26:54, 5:3 - Сенік (Кобильник), 29:39, 6:3 - Дворник (Абдуллаєв, Бабинець), 35:18, 7:3 - Дворник (Бабинець, Росляков), 49:38, 8:3 - Шевченко (Кобильник), 32:40, 8:4 - Середницький (Поляков, менш.), 33:44, 9:4 - Абдуллаєв (Бабинець, Росляков, більш.), 55:22, 9:5 - Крівошапкін (Панков, Андрющенко, більш.), 58:07
Одещина декласувала Шторм у матчі регулярного чемпіонату України.
Поділитись