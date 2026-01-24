Україна — 14-та в класичній змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто
Переможцем гонки стала збірна Італії
близько 1 години тому
Збірна України з біатлону фінішувала 14-ю в класичній змішаній естафеті на шостому етапі Кубка світу сезону 2025/26 в чеському Нове-Мєсто.
У складі української команди в гонці виступали Олександра Меркушина, Юлія Джима, Антон Дудченко та Тарас Лесюк.
Під час естафети синьо-жовті використали 11 додаткових патронів, а також заробили одне штрафне коло.
Переможцем гонки стала збірна Італії. Друге місце посіла Франція, а бронзові нагороди здобула команда Чехії.
Кубок світу з біатлону (Нове-Мєсто). Змішана естафета
1. Італія (0+10) 1:03:11.7
2. Франція (0+7) +24.7
3. Чехія (0+7) +57.2
...
14. Україна (1+11) +6:04.5
