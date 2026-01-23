Збірна України U18 виступить на Турнірі трьох націй: відомі суперники
До підготовки залучені 27 хокеїстів
близько 1 години тому
Збірна України U18 з хокею візьме участь у Турнірі трьох націй, який відбудеться під час лютневої міжнародної паузи за участі команд Австрії та Данії.
Перед стартом змагань юнацька збірна проведе навчально-тренувальний збір у словацькій Трнаві. Він розпочнеться 2 лютого і триватиме чотири дні. До підготовки залучені 27 хокеїстів, з яких тренерський штаб після завершення збору сформує остаточну заявку з 23 гравців.
У розширеному складі — 3 воротарі, 8 захисників і 16 нападників.
Турнір трьох націй цього року прийматиме австрійський Санкт-Пьольтен. Збірна України проведе два матчі: 6 лютого проти Данії та 8 лютого — проти господарів турніру, команди Австрії.
Від хокею до війни: Ексгравець збірної України розповість свою історію в книзі «Три шоломи мого життя».
Поділитись