Чемпіонат України з хокею: стала відома дата початку нового сезону
Новий сезон чемпіонату України з хокею розпочнеться 7 жовтня
близько 2 годин тому
Фото: ФХУ
Федерація хокею України оголосила про старт нового сезону чемпіонату України.
Він розпочнеться 7 жовтня. У змаганні візьмуть участь п’ять команд: чинний чемпіон Кременчук, віцечемпіон Київ Кепіталз, бронзовий призер Сокіл, Шторм та Одещина.
Команди проведуть по 28 матчів і визначать чемпіона країни на початку квітня наступного року.
ФХУ анонсувала розіграш Кубка України в Одесі.