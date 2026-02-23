Київ Кепіталз закинули п’ять шайб латвійському Мого у матчі Балтійської ліги
близько 2 годин тому
Київ Кепіталз переграв Мого у регулярному матчі Білтійської ліги.
Кияни впевнено розпочали гру завдяки шайбі Андрейківа. У другому періоді команди влаштували гольову перестрілку: на гол Бішкінса підопічні Вадима Шахрайчука відповіли точними кидками від Кривоножкіна та Ковальчука протягом однієї хвилини.
У фінальній двадцятихвилинці латвійці намагалися відігратися, але шайби Фурси та Ципрусса зняли питання про переможця.
Балтійська ліга. Регулярний чемпіонат
Київ Кепіталз (Україна) – Мого (Латвія) 5:3 (1:0; 2:2; 2:1)
Шайби: 1:0 – Андрейків (Янсонс, Новіковс), 08:15, 1:1 – Бішкінс (Фененко, Мейя), 25:49, 2:1 – Кривоножкін (Гончаренко, Царковський), 26:06, 3:1 – Ковальчук (Ципрусс, Янсонс), 27:09, 3:2 – Желубовскіс (Зієміньш, Якобсонс – більш), 37:36, 4:2 – Фурса (Карсумс – більш), 52:56, 4:3 – Фененко (Бішкінс, Бічевскіс), 55:55, 5:3 – Ципрусс, 57:55
Українська команда посідає друге місце в турнірній таблиці з 57-ма балами в активі.
