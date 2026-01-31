Київ-Кепіталз обіграв Мого у матчі Балтійської ліги
Українська команда повернулася на першу сходинку турнірної таблиці
близько 1 години тому
Київ-Кепіталз здобув перемогу над Мого у матчі регулярного чемпіонату Балтійської ліги.
Українська команда відкрила рахунок у зустрічі — відзначився Беговс. У другому періоді латвійський клуб зумів зрівняти завдяки шайбі Фененка, однак невдовзі Кепіталз знову вийшли вперед: Андрейків реалізував атаку в меншості.
На старті третьої двадцятихвилинки перевагу киян зміцнив Новіковс, який зробив рахунок 3:1. Гості скоротили відставання на останній хвилині матчу — Земітіс реалізував момент за 45 секунд до фінальної сирени, проте врятувати гру Мого не вдалося.
Балтійська ліга
Київ Кепіталз – Мого 3:2 (1:0; 1:1; 1:1)
Шайби: 1:0 – Беговс, 06:25; 1:1 – Фененко, 30:53; 2:1 – Андрейків (Беговс, – меншість), 33:00; 3:1 – Новіковс (Зельтс), 47:50; 3:2 – Земітіс (Спруктс), 59:15
Київ Кепіталз поступилися та втратили можливість повернутися на перше місце Балтійської ліги.
