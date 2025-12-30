Шторм призупинив участь у чемпіонаті України
У клубі заявили про систематичні порушення принципів рівності та справедливості змагань з боку ФХУ
близько 1 години тому
Фото: ФХУ
Хокейний клуб Шторм офіційно оголосив про призупинення участі в чемпіонаті України.
У заяві клубу рішення пояснили систематичними порушеннями принципів рівності та справедливості змагань з боку Федерації хокею України.
Також у Штормі заявили про недовіру до чинного керівництва організації.
Шторм став другим клубом, який зупинив виступи в поточному сезоні чемпіонату України. Раніше про призупинення участі повідомляла Крижинка Кепіталз.
Поділитись