Сент-Пол разом з Міннеаполісом готується прийняти Молодіжний чемпіонат світу з хокею 2026 року. На честь турніру в місті встановили найбільшу у світі хокейну шайбу – діаметром 6,76 метра та вагою понад 2,2 тонни.

Проте головна інтрига турніру значно серйозніша: чи продовжиться домінування Північної Америки?

У 2020-х роках золото здобували виключно Канада та США. Канадці вигравали турнір у 2020, 2022 та 2023 роках, тоді як американці тріумфували у 2021, 2024 і 2025 роках. Тепер постає питання – чи зможуть США оформити власну династію, Канада взяти реванш, або ж Європа нарешті втрутиться в боротьбу.

Група A

Німеччина

Німці сьомий рік поспіль виступають в елітному дивізіоні. Головне завдання – збереження місця серед найсильніших. Команда має перспективних нападників, а ключову роль може відіграти досвідчений воротар Лінус Віяр.

Словаччина

Словаки стабільні, але омолоджені. Команда робить ставку на дисципліну та гру воротарів. Очікувати прориву складно, проте вихід до чвертьфіналу можливий.

Швейцарія

Основна мета – уникнути вильоту. Команда має сильну лінію оборони, але проблеми з результативністю можуть зіграти вирішальну роль.

Швеція

Одна з найстабільніших збірних турніру. Шведи володіють потужним складом, але питання полягає в тому, чи вистачить класу для боротьби за золото після багаторічної паузи без титулів.

США

Дворазові чинні чемпіони грають удома і мають потужний склад. Атака виглядає грізно, однак ключовим фактором стане гра воротарів. Перше в історії домашнє золото – головна мета американців.

Група B

Канада

Канада переживає період максимальної концентрації після двох поспіль невдач. Повернення досвідченого тренера та глибина складу на всіх позиціях роблять канадців одним з головних фаворитів.

Чехія

Чехи переживають відродження та стабільно беруть медалі останніми роками. Команда має баланс між технікою, характером і якісною обороною.

Данія

Повернення до еліти вже є успіхом. Основна боротьба – за уникнення матчів на виліт.

Фінляндія

Минулорічний фіналіст знову виглядає небезпечно. Сильний воротар і дисциплінована оборона дозволяють фінам мріяти про медалі.

Латвія

Латвійці давно довели, що з ними потрібно рахуватися. Команда традиційно чіпляється за результат і здатна нав’язати боротьбу будь-кому.