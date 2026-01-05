Монреаль та Пітсбург здобули перемоги в овертаймі, Флорида мінімально обіграла Колорадо
Нью-Джерсі не зумів зупинити Кароліну
близько 3 годин тому
Даллас – Монреаль / Фото - NHL
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися чергові матчі.
Даллас поступився Монреалю (3:4 ОП), Піттсбург здолав Коламбус (5:4 ОП), Флорида обіграла Колорадо (2:1), Чикаго впорався з Вегасом (3:2 ОП), Нью-Джерсі поступився Кароліні (1:3).
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Даллас – Монреаль 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)
Коламбус – Піттсбург 4:5 ОТ (3:1, 1:1, 0:2, 0:1)
Флорида – Колорадо 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Чикаго – Вегас 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Нью-Джерсі – Кароліна 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)