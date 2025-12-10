Денис Сєдашов

Віцекомісар НХЛ Білл Дейлі припустив, що хокеїсти ліги можуть не взяти участь у зимовій Олімпіаді-2026, якщо лід на новій арені Санта Джулія в Мілані виявиться неготовим або небезпечним. Повідомляє Суспільне Спорт.

Очікується, що гравці НХЛ повернуться на Олімпіаду вперше з 2014 року. Але профспілка ліги висловила серйозні побоювання щодо розміру та якості льоду на майже добудованій Санта Джулії, де має пройти частина хокейного турніру.

Якщо лід буде непридатним для гри, то так і є. Ми дізнаємося це ще до старту Ігор. Якщо хокеїсти відчують, що поверхня небезпечна, ми не будемо грати — все дуже просто. Білл Дейлі Віцекомісар НХЛ

Перший тестовий матч на олімпійській арені заплановано на 5 лютого, за день до офіційного відкриття Ігор у Мілані та Кортіні д’Ампеццо, які триватимуть з 6 по 22 лютого 2026 року.

