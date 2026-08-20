Денис Сєдашов

Національна хокейна ліга оголосила, що Мюнхен та Кельн вперше в історії приймуть матчі регулярного чемпіонату в сезоні-2027/2028 у межах серії NHL Global Series Germany 2027.

Бостон Брюїнз проведе дві гри на арені SAP Garden у Мюнхені — рідному місті нападника команди Джона Петерки. Едмонтон Ойлерз зіграє на Lanxess Arena у Кельні, де народився форвард клубу Леон Драйзайтль.

Інформацію про суперників, розклад та квитки НХЛ оприлюднить під час сезону-2026/2027.

Офіційно: IIHF не допустила росію до ЧС-2027, де зіграє збірна України.