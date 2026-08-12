Денис Сєдашов

Головний тренер національної збірної України з хокею Олександр Бобкін поділився деталями підготовки команди до майбутнього чемпіонату світу 2027 року та розповів про кадрову стратегію на етапи Європейського кубка націй сезону 2026/27. Слова наводить ФХУ.

Фахівець, який змінив на цій посаді Дмитра Христича, зазначив, що тренерський штаб планує поетапно перевіряти різних виконавців.

На перший турнір викличемо практично той склад, який вивів Україну в еліту [ЧС]. Ми хочемо ознайомити цей склад із новими тактичними діями та побачити, як вони їх сприймуть. У грудні, за можливості, хотіли б переглянути гравців із Північної Америки, особливо з університетських ліг. Розраховую побачити Івана Кородюка, Михайла Данилова, Микиту Коневича, Ігната Пазія, Артема Грабовецького, Мішу Сімчука, Данила Коржилецького, Нікіту Іващенка. Загалом усіх хлопців, які повинні отримати шанс проявити себе. У більшості з них є досвід виступів на чемпіонатах світу, і грають вони в дуже непоганих лігах. У лютому постараємося зібрати максимально бойовий склад. А в квітні розпочнемо наш заключний підготовчий збір із гравцями, які себе зарекомендують протягом попередніх зборів. У нас буде 35 днів до чемпіонату світу. Олександр Бобкін

Також Бобкін прокоментував проведення контрольних поєдинків напередодні світової першості:

Вже розписаний кожен день. Єдиний нюанс — це товариські матчі. Маємо підтверджені три матчі, хоча хотілося б мати 7–8. Щодо суперників, маємо вже команди з еліти та [дивізіону] 1A. Продовжуємо шукати ще декількох. Олександр Бобкін

«Це великий виклик»: Бобкін прокоментував призначення головним тренером збірної України з хокею.