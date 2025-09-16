Денис Сєдашов

У Федерації хокею України планують реформу статуту з метою посилення ролі та повноважень відокремлених підрозділів у регіонах. Оновлений документ має на меті не лише формалізувати процеси призначення керівників, але й забезпечити прозорість діяльності підрозділів, контроль за їх результативністю та ефективну взаємодію з центральним керівництвом.

За словами голови спеціальної комісії ФХУ Федора Грищева, ці зміни допоможуть уникнути конфліктів у федерації та сприятимуть розвитку українського хокею на всіх рівнях. Слова наводить obozrevatel.com.

Виникла потреба внести в нову редакцію статуту елементи системи стримувань та противаг, щоб збалансувати повноваження та відповідальність президента і ради ФХУ і зробити більш дієвою роль відокремлених підрозділів. Крім того, деякі норми законодавства щодо громадських організацій змінились, тому статут потрібно привести у відповідність до закону та актуалізувати. Федір Грищев

За його словами, у 2024 році федерація отримала відмову у державній реєстрації змін через невідповідність чинному законодавству. Зокрема, діючий статут передбачав два виконавчі органи, що суперечить нормам, а порядок формування виконкому не відповідав вимогам закону.

Спеціальна комісія ФХУ, яку обрала рада, врахувала всі недоліки та зробила нову редакцію максимально відповідною до сучасних вимог. Основні принципи змін — демократичність, прозорість, ефективність прийняття рішень та персональна відповідальність. У підготовці брали участь юристи, члени ради та керівники відокремлених підрозділів, проводилися відкриті засідання за участю президента та почесного президента федерації Федір Грищев

Тепер проект нової редакції буде запропонований для затвердження делегатам Щорічного конгресу 19 вересня 2025 року.

Ідея трансформації федерації у сучасну асоціацію потребує часу та обговорення. Ми другий рік намагаємося привести статут у відповідність до закону і реалізувати принципи ефективного управління. Це складна робота, яка потребує залучення всіх відокремлених підрозділів. Наша головна мета — розвиток хокею в Україні, навіть у складних умовах, і підготовка статуту до нових викликів — важливий крок у цьому напрямі. Федір Грищев

