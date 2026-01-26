Оттава закинула 7 шайб Вегасу, Анахайм в овертаймі дотиснув Калгарі
Піттсбург вирвав перемогу в матчі з Ванкувером
близько 2 годин тому
Оттава – Вегас / Фото - Yahoo
У НХЛ відбуваються чергові матчі регулярного чемпіонату.
Торонто поступився Колорадо (1:4), Сіетл переміг Нью-Джерсі (4:2), "Оттава" розгромила "Вегас" (7:1) і інші результати матчів.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Торонто – Колорадо 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Сиэтл – Нью-Джерси 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Оттава – Вегас 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)
Ванкувер – Питтсбург 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)
Чикаго – Флорида 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)
Калгари – Анахайм 3:4 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 0:1)