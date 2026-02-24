Шторм обіграв Крижинку у матчі регулярного чемпіонату України
Одесити здобули 11 перемогу у сезоні
Шторм у матчі регулярного чемпіонату України з хокею обіграв Крижинку-Кепіталз.
Одесити закинули 5 шайб у ворота опонентів. Відзначимо, що Шторм здобув 11 перемогу у сезоні та йде на третій позиції у турнірній таблиці ЧУ.
Чемпіонат України
Крижинка-Кепіталз – Шторм 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Шайби:
0:1 – Мосюк (Ревука, Деркач), 19:23
1:1 – Колінько (Бехтольд, Черненко) 24:03
1:2 – Трущенко (Делій, Чуприна), 25:52
1:3 – Лактіонов (Чуприна, Делій), 42:55
1:4 – Куцевич (Стоцький, Ревука), 54:57
1:5 – Чуприна (Лактіонов)
Нагадаємо, що Київ-Кепіталз обіграли Мого у Балтійській лізі.
