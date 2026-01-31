Денис Сєдашов

Одеський Шторм здобув перемогу над чинним чемпіоном України Кременчуком у матчі регулярного чемпіоната України. Хет-триком у зустрічі відзначився Ілля Щербак.

Перший період пройшов без закинутих шайб, проте вже на початку другої двадцятихвилинки Щербак відкрив рахунок — 1:0, а через кілька хвилин оформив дубль. Кременчук зумів відіграти дві пропущені шайби — спершу відзначився Крівошапкін, а потім Андрющенко зрівняв рахунок — 2:2.

Втім, одесити швидко повернули лідерство — Щербак оформив хет-трик, а остаточну крапку в матчі поставив Мосюк, закинувши у порожні ворота — 4:2.

Регулярний чемпіонат України

Кременчук — Шторм 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Шайби: 0:1 - Щербак (Трущенко, Мосюк), 0:26, 0:2 - Щербак (Мосюк, Куцевич), 09:49, 1:2 - Крівошапкін (Геворкян, Матусевич, менш.), 20:28, 2:2 - Андрющенко (Поляков, Матусевич), 35:47, 2:3 - Щербак (Мосюк, Куцевич), 36:59, 2:4 - Мосюк (Щербак, порожні ворота), 59:59

Сокіл переграв Одещину та здобув 18 перемогу у чемпіонаті України.