Денис Сєдашов

Шторм повернувся до чемпіонату перемогою після міжнародної паузи. У результативному матчі гості здолали Одещину.

Поєдинок розпочався з мінімальної переваги Шторму. Ревука відкрив рахунок — 0:1. У другому періоді господарі відповіли швидкою шайбою — Шевченко відновив рівновагу.

Ближче до завершення другої двадцятихвилинки Росляков вивів Одещину вперед — 2:1. Однак вже за півтори хвилини Стоцький зрівняв рахунок, а ще через 32 секунди Пойманов повернув лідерство гостям — 2:3.

На старті третього періоду Шторм закріпив перевагу — Алексюк реалізував більшість — 2:4. Господарі також скористалися чисельною перевагою — Абдуллаєв скоротив відставання до мінімуму — 3:4.

Попри тиск Одещини у заключні хвилини, Шторм втримав переможний рахунок.

Регулярний чемпіонат України

Одещина — Шторм 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

Шайби: 0:1 - Ревука (Крикля, Мосюк), 16:09, 1:1 - Шевченко (Дуюн, Кобіков), 23:04, 2:1 - Росляков (Дворник), 36:23, 2:2 - Стоцький (Мосюк, М. Жеребко), 38:03, 2:3 - Пойманов (Ревука, Ратушний), 38:35, 2:4 - Алексюк (Ратушний, Пойманов, більш.), 42:28, 3:4 - Абдуллаєв (Росляков, Кобильник, більш.), 44:54

