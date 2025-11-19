Шторм розгромив Крижинку у регулярному чемпіонаті України
Хет-трики у матчі оформили Сидоренко і Куцевич
2 днi тому
Шторм розгромив столичну Крижинку у матчі регулярного чемпіонату України з хокею.
Одеська команда фактично вирішила долю поєдинку вже у першому періоді, закинувши сім шайб. У другій двадцятихвилинці Шторм збільшив перевагу до 10:0, продемонструвавши повну ігрову перевагу.
Лише у заключному періоді Крижинка змогла відповісти двома шайбами, проте це не вплинуло на підсумковий результат.
Хет-триками у матчі відзначилися Сидоренко і Куцевич.
Регулярний чемпіонат України з хокею
Шторм — Крижинка-Кепіталз 11:2 (7:0, 3:0, 1:2)
Шайби: 1:0 - Сидоренко (Ревука, Алексюк), 02:10, 2:0 - Куцевич (Портной, Мосюк, більш.), 07:10, 3:0 - Сидоренко (Ратушний, Щербак), 10:58, 4:0 - Мосюк (Ратушний, Трущенко), 11:24, 5:0 - Мосюк (Крикля, Ратушний), 6:0 - Сидоренко (Крикля, Ратушний, більш.), 16:25, 7:0 - Куцевич (Сидоренко, Щербак), 17:57, 8:0 - Ревука (Ратушний, Сидоренко), 35:35, 9:0 - Пономарьов (Портной, Бойко), 36:41, 10:0 - Пономарьов (Ревука, Трущенко), 37:21, 10:1 - Мазко (Черненко, Костромітін, більш.), 50:15, 10:2 - Качан (Черненко, Васильєв, більш.), 55:42, 11:2 - Куцевич (Сидоренко, Щербак), 58:33
