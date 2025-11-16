Христич — про формат European Cup of Nations: «Поки він сирий — ще є певні недопрацювання»
Наставник збірної України позитивно оцінив дебют команди в новому турнірі
близько 1 години тому
Головний тренер національної збірної України Дмитро Христич поділився враженнями після першого в сезоні навчально-тренувального збору команди.
За словами Христича, дебют у Європейському кубку націй став корисним етапом підготовки, адже дозволяє грати з командами, які перебувають близько за рейтингом. Водночас тренер визнав, що формат турніру ще «сирий». Слова наводить ФХУ.
Формат, звичайно, гарний, бо ми можемо грати з командами, які за рейтингом знаходяться неподалік від нас. Але поки він сирий — ще є певні недопрацювання. Наприклад, на наступний збір ми знову гратимемо одну товариську й одну офіційну гру з Румунією, а інших команд у грудні не буде. Наскільки я знаю, Литва та Іспанія відмовилися через свої причини. Тобто в нас поки планується тільки один спаринг-партнер — Румунія. Нічого страшного, потренуємося з ними.
Пізніше планується хороший турнір у Великій Британії, де гратимуть британці, поляки та словенці.
Головний тренер також розповів про інтенсивність збору:
Так, у нас фактично був тільки один повноцінний тренувальний день. Два тренування — лід та земля. На землі ми розтягувалися та робили вправи на швидкість, а на льоду, звичайно, малувато було часу, щоб остаточно визначитися, хто гратиме в більшості.
