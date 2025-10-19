Шторм в овертаймі вирвав перемогу у Сокола у матчі регулярного чемпіоната України
Переможну шайбу закинув Ратушний
близько 1 години тому
ХК Шторм
Хокейний клуб Шторм в овертаймі вирвав перемогу у Сокола у матчі регулярного чемпіонату України. Вирішальна шайба влетіла у ворота киян за дві секунди до фінальної сирени.
Дубль у матчі оформив Володимир Чердак (ХК Сокіл).
Регулярний чемпіонат України з хокею
Шторм — Сокіл 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
Шайби: 1:0 - Куцевич (Ревука, Пономарьов), 05:12, 1:1 - Чердак (Толстушко, Мазур), 31:15, 1:2 - Чердак (Тимченко, Янішевський), 33:57, 2:2 - Крикля (Стецюра, Стоцький), 50:06, 3:2 - Ратушний (Стецюра), 64:58
