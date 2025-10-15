Шторм здобув першу перемогу в сезоні, обігравши Крижинку-Кепіталз
Дубль у складі переможців оформив Ілля Щербак
близько 2 годин тому
Відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, у якому Шторм здобув свою першу перемогу в сезоні, обігравши Крижинку-Кепіталз.
У складі переможців дубль оформив Ілля Щербак.
Регулярний чемпіонат України з хокею
Шторм – Крижинка-Кепіталз 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Шайби: 1:0 - Сидоренко (Крикля, більш.), 09:02, 1:1 - Черненко (Лесніков, Панченко), 12:01, 2:1 - Трущенко (Ратушний), 23:21, 3:1 - Крикля (Сидоренко, Портной, більш.), 33:39, 4:1 - Щербак (Куцевич, Портной, більш.), 45:01, 4:2 - Буняк, 56:23, 5:2 - Щербак (Портной, Алексюк, більш.), 58:08
Раніше Кременчук розгромив Крижинку-Кепіталз у регулярному чемпіонаті України.
