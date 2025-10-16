Сокіл не залишив шансів Одещині у матчі регулярного чемпіонату України
Дублями у складі переможців відзначилися Денис Бородай і Святослав Тимченко
Київський Сокіл не залишив шансів Одещині, розгромивши суперника у матчі регулярного чеміонату України.
Кияни повністю контролювали гру, закинувши тричі вже в першому періоді. Надалі Сокіл лише нарощував перевагу, впевнено довівши поєдинок до перемоги без пропущених шайб.
Дублями у складі переможців відзначилися Денис Бородай і Святослав Тимченко.
Регулярний чемпіонат України з хокею
Одещина – Сокіл 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)
Шайби: 0:1 - Бородай (Римар, більш.), 04:06, 0:2 - Тимченко (Чердак, Горлушко), 11:14, 0:3 - Толстушко (Бородай, Захаров), 14:02, 0:4 - Полоницький (Тимченко, Янішевський), 35:27, 0:5 - Бородай (Захаров, Олійник, більш.), 36:53, 0:6 - Захаров (Олійник, Полоницький), 40:16, 0:7 - Тимченко (Чердак, Качан), 54:52
У наступному матчі Сокіл зіграє проти Шторму, Одещина зустрінеться з Крижинкою-Кепіталз.
