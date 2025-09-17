Шторм виступить в чемпіонаті України, але гратиме не в Одесі
Клуб зробив офіційну заяву та відхрестився від зв'язків з командою під назвою Одещина
близько 1 години тому
ХК Шторм/Фото: прес-служба клубу
Володар Кубка України-2024 хокейний клуб Шторм (Одеса) офіційно повідомив, що братиме участь в чемпіонаті України з хокею у сезоні 2025/26 та представлятиме місто Одеса, але гратиме в іншому регіоні.
Також у клубі наголосили, що Шторм не має жодного стосунку до ХК Одещина, який заявлений для участі в Кубку України імені Анатолія Хорозова.
Відзначимо, що чинний володар трофею не візьме участі в історичному першому розіграші в рідній Одесі.
