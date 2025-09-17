Олександр Сукманський

Володар Кубка України-2024 хокейний клуб Шторм (Одеса) офіційно повідомив, що братиме участь в чемпіонаті України з хокею у сезоні 2025/26 та представлятиме місто Одеса, але гратиме в іншому регіоні.

Також у клубі наголосили, що Шторм не має жодного стосунку до ХК Одещина, який заявлений для участі в Кубку України імені Анатолія Хорозова.

Відзначимо, що чинний володар трофею не візьме участі в історичному першому розіграші в рідній Одесі.