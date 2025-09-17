ФХУ анонсувала розіграш Кубка України в Одесі
Турнір має відбутись з 24 по 27 вересня
близько 2 годин тому
Кубок України імені Анатолія Хорозова/Фото: ФХУ
За повідомленням Федерації хокею України сезон 2025/26 відкриють наприкінці вересня в Одесі.
Там розіграють Кубок України імені Анатолія Хорозова. Одеса вперше в історії прийматиме цей турнір.
В змаганнях візьмуть участь чотири клуби: Кременчук, Сокіл (Київ), Дніпро (Херсон) та нова команда Одещина.
Кубок України триватиме з 24 по 27 вересня та має стати прологом для старту національного чемпіонату.
Нагадаємо, що зовсім нещодавно одеський Палац спорту зазнав атаки з боку російської армії.
Щодо Федерації хокею України, то там вкотре панує невизначеність – 19 вересня в Києві має відбутись щорічний Конгрес організації.