Сокіл — чемпіон України з хокею
У п'ятому матчі фінальної серії плей-оф кияни перемогли Кременчук
близько 2 годин тому
Київський Сокіл здобув титул чемпіона України, перемігши Кременчук у п’ятому матчі фінальної серії плей-оф. Вирішальний поєдинок завершився з рахунком 5:2 на користь столичної команди.
Кияни забезпечили собі перевагу вже у першому періоді завдяки шайбам Вадима Мазура та Віктора Захарова. У заключній двадцятихвилинці Сокіл відзначився ще тричі зусиллями Тимченка, Ратушного та Жеребка. Кременчук відповів голами Матусевича та Ляльки.
За підсумками п’яти поєдинків Сокіл виграв фінальну серію з рахунком 4:1.
Фінальна серія плей-оф. П'ятий матч
Сокіл – Кременчук – 5:2 (2:0, 0:0, 3:2)
Шайби: 1:0 - Мазур (Олійник, Чердак), 07:06, 2:0 - Захаров (Бородай, менш.), 12:20, 3:0 - Тимченко (Захаров), 50:01, 4:0 - Ратушний (Чердак, Олійник), 50:25, 4:1 - Матусевич (Лялька, Геворкян, більш.), 55:06, 5:1 - Д. Жеребко (Тищенко, Крикля), 57:34, 5:2 - Лялька (Середницький, Матусевич, менш.), 59:16
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04