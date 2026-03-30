Сокіл здобув другу перемогу над Кременчуком у фінальній серії плей-оф
Рахунок у серії 2:0 на користь київської команди
близько 1 години тому
Київський Сокіл здобув другу перемогу над Кременчуком у фіналі плей-оф.
Перший період матчу пройшов без закинутих шайб. Рахунок на 33-й хвилині відкрив Микита Олійник. У третій двадцятихвилинці Володимир Чердак подвоїв перевагу киян, встановивши остаточні — 2:0.
Завдяки цій перемозі Сокіл веде в серії до чотирьох перемог із рахунком 2:0.
Фінальна серія плей-оф. Другий матч
Сокіл — Кременчук 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Шайби: 1:0 - Олійник (Янішевський, Чердак), 32:57, 2:0 - Чердак (Горлушко, Олійник), 43:52
Серія: 2:0
Наступний матч відбудеться у Кременчуці 3 квітня.
Сокіл обіграв Кременчук у першому матчі фінальної серії.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04