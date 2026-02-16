Денис Сєдашов

У матчі регулярного чемпіонату України київський Сокіл вдома здобув непросту перемогу над Кременчуком.

Рахунок відкрили господарі вже на 4-й хвилині: Тимченко реалізував чисельну перевагу. Кременчук відповів швидко — за три хвилини Середницький також скористався більшістю та відновив паритет.

Другий період розпочався зі штурму киян. Протягом 45 секунд Сокіл закинув двічі: спочатку Жеребко знову вивів команду вперед, а згодом Чердак зміцнив перевагу до 3:1. Гості змогли повернутися у гру ще до другої перерви завдяки влучному кидку Безуглого.

На початку заключної двадцятихвилинки Кременчук зрівняв рахунок зусиллями Андрущенка. Переможну крапку в матчі поставив Захаров, який встановив остаточний рахунок — 4:3 на користь столичного клубу.

Регулярний чемпіонат України

Сокіл — Кременчук 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Шайби: 1:0 - Тимченко (Захаров, Крикля, більш.), 03:34, 1:1 - Середницький (Геворкян, Матусевич, більш.), 06:13, 2:1 - Д. Жеребко (Захаров, Тимченко), 22:05, 3:1 - Чердак (Олійник, Полоницький), 22:50, 3:2 - Безуглий (Геворкян), 33:06, 3:3 - Андрущенко (Панков, Кривенко), 45:21, 4:3 - Захаров (Д. Жеребко, Ратушний)

Покер Андрущенка приніс Кременчуку розгромну перемогу над Крижинкою-Кепіталз.