Покер Андрущенка приніс Кременчуку розгромну перемогу над Крижинкою-Кепіталз
Едину шайбу у складі Крижинки закинув Древаль
близько 2 годин тому
Чинний чемпіон України Кременчук розгромив Крижинку-Кепіталз у матчі регулярного чемпіонату.
Головною зіркою зустрічі став В’ячеслав Андрущенко, який оформив покер.
Регулярний чемпіонат України
Кременчук — Крижинка-Кепіталз 12:1 (4:0, 5:0, 3:1)
Шайби: 1:0 - Андрущенко (Крівошапкін, Геворкян), 04:06, 2:0 - Андрющенко (Безуглий, Брага), 04:54, 3:0 - Брага (Крівошапкін, Матусевич, більш.), 14:09, 4:0 - Матусевич (Материкін), 16:00, 5:0 - Геворкян (Середницький, Матусевич, більш.), 20:20, 6:0 - Абаджян (Попережай, Матусевич), 22:54, 7:0 - Андрущенко (Крівошапкін, Геворкян), 26:29, 8:0 - Андрущенко (Малик, Абаджян), 35:43, 9:0 - Андрущенко (Крівошапкін, Геворкян), 35:55, 9:1 - Древаль (Архипенко), 44:41, 10:1 - Брага (Середницький, Матусевич, більш.), 45:13, 11:1 - Попережай (Геворкян), 49:55, 12:1 - Крівошапкін, 57:44
