Сокіл переграв Одещину та здобув 18 перемогу у чемпіонаті України
Захаров відзначився дублем
близько 2 годин тому
Фото: Сокіл
29 січня відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею між Одещиною та Соколом.
Кияни завоювали 18 перемогу у сезоні. Суттєвий вклад у звитягу зробив Віктор Захаров, у якого у цьому матчі дубль.
Чемпіонат України
Одещина – Сокіл 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Шайби:
0:1 – Д.Жеребко (Бурдаков, Полоницький) 5:28
0:2 – Захаров (Скороход, Савчук), 18:11
1:2 – Росляков (Абдуллаєв, Мурин Б) 18:46.
1:3 – Мазур (Кальсін), 37:15
2:3 – Бабинець (Дворник, Росляков), 51:46
2:4 – Захаров (Скороход, Толстушко), 53:49
Нагадаємо, що напередодні Шторм обіграв Крижинку.
