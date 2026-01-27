Хет-трик Ратушного допоміг Шторму перемогти Крижинку-Кепіталз
Одесити перервали серію з трьох поразок поспіль
близько 1 години тому
В рамках чергового туру чемпіонату України з хокею одеський Шторм здобув перемогу над столичною Крижинкою-Кепіталз.
Хокеїсти Шторму швидко відкрили рахунок: на 37-й секунді Ратушний закинув першу шайбу, а на 14-й хвилині першого періоду оформив дубль. На старті другої двадцятихвилинки Пономарьов зробив рахунок 3:0. Крижинка змогла скоротити відставання завдяки точним кидкам Бехтольда та Васильєва — 3:2.
Заключний ігровой відрізок залишився за Штормом: Ратушний оформив хет-трик у матчі (4:2), після чого Делій і Алексюк ще по разу відзначилися результативними кидками. Крижинка-Кепіталз відповіла лише одним влучним кидком Бехтольда на 59-й хвилині, встановивши остаточний рахунок — 6:3.
Регулярний чемпіонат України
Шторм — Крижинка-Кепіталз 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)
Шайби: 1:0 - Ратушний (Пономарьов, Мосюк), 0:37, 2:0 - Ратушний (Ревука, Чуприна, більш.), 14:27, 3:0 - Пономарьов (Ратушний, Алексюк), 20:12, 3:1 - Бехтольд (Разумов, Костромітін), 37:02, 3:2 - Васильєв (Мазко, Панченко), 44:01, 4:2 - Ратушний (Пономарьов, Пойманов), 47:30, 5:2 - Делій (Чуприна), 50:43, 6:2 - Алексюк (Пойманов, Зеленський), 51:08, 6:3 - Бехтольд (Плесовських, Васильєв, більш.), 59:16
